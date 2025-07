За окончателното решение за влизането на страната ни в еврозоната от 1 януари догодина и политическите коментари, за отхвърления четвърти вот на недоверие към кабинета на Росен Желязков и стабилността на властта, за ареста на кмета на Варна Благомир Коцев и какво ще бъде политическото отражение на случаите с арести от последните седмици върху Продължаваме промяната – чуйте анализа на темите от седмицата на политолозите доц. Татяна Буруджиева и Любомир Стефанов на следващия звуков файл.

