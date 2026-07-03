До къде ще стигне развитието по скандала с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски и информацията на вътрешния министър, че с него е пътувала и конституционният съдия Десислава Атанасова? И още - за проектобюджета, гласуван от кабинета на Румен Радев и кога ще видим политиките, които предлага властта? Чуйте на следващия звуков файл обзора на темите от седмицата на доц. Татяна Буруджиева, политолог, преподавател и част от екипа на „Галъп интернешънъл Болкан“, и на Любомир Стефанов, политолог и преподавател.

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