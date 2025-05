За политическите спорове около F-16, разнобоя между Продължаваме промяната и Демократична България за искането на оставката на председателя на парламента Наталия Киселова, исканията за 6-те депутатските имунитети, които не бяха гласувани в Народното събрание, и идеите за обучението по религия – чуйте анализа на темите от седмицата на политолозите доц. Татяна Буруджиева и Любомир Стефанов на следващия звуков файл.

Your browser does not support the audio element.