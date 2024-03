За политическата ситуация след провала на трите мандата за съставяне на правителство, за предстоящите предсрочни парламентарни избори и за разговорите на "Дондуков" 2 в търсене на служебен премиер по новите правила в Конституцията - чуйте анализа на темите от седмицата на политолога доц. Татяна Буруджиева и социолога от „Алфа рисърч“ Павел Вълчев на следващия звуков файл.

