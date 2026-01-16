Отиваме на поредните предсрочни парламентарни избори. Третият последен мандат за съставяне на правителство, който получиха от Алианса за права и свободи, днес веднага беше върнат на президента. Предстоят консултации с парламентарните формации, преди държавният глава да назначи служебен кабинет и да насрочи датата за вота. Какъв знак даде президентът с избора на АПС за третия мандат, ще участва ли Румен Радев на предсрочните парламентарни избори и дали е по-вероятно след тях да бъде съставен кабинет, или да се върви към нов предсрочен вот? Как споровете около технологията на гласуване и промените в Изборния кодекс ще се отразят върху желанието на гласоподавателите да отидат до урните? Чуйте на следващия звуков файл анализа на темите от седмицата на Елена Дариева, социолог и основател на агенция „Насока“ и на проф. Росен Стоянов, директор „Политически анализи и прогнози“ в „Галъп интернешънъл болкан“.

