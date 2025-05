За ходовете на президента около искането му за референдум за еврото въпрос „Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута „евро“ през 2026 г.?“, за сезирането на Конституционния съд, за нагласите на гражданите и опасенията, свързани с влизането в еврозоната, както и за начина, по който беше разрешена кризата в София с градския транспорт – чуйте анализа на темите от седмица на социолозите Евелина Славкова от Изследователски център „Тренд“ и с Добромир Живков от агенция „Маркет Линкс“ - на следващия звуков файл.

Your browser does not support the audio element.