За напрежението сред управляващите, стабилността на властта, готовността за влизането в еврозоната и реакциите, свързани със събитията на международната сцена, свързани с Украйна - чуйте на звуковия файл анализа на темите от седмицата на Евелина Славкова, социолог и съосновател на Изследователски център „Тренд“ и с Петко Петков, изпълнителен директор на „Галъп интернешънъл Болкан“.

Your browser does not support the audio element.