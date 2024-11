5 дни след старта на новото Народно събрание, депутатите за трети път не успяха да изберат председател. Нов опит ще направят следващата сряда. Първите и вторите на изборите преговаряха поотделно с други формации, и продължиха да си разменят условия задочно през медиите. След изявленията на лидерите от последните дни, поканата за разговори от страна на ГЕРБ към юридическия екип на ПП-ДБ, и отговорът, че ако Борисов е решил да подкрепи санитарен кордон около Делян Пеевски, първо трябва да има лидерска среща, преди да се съберат експертите - дали ще се стигне до намиране на варианти за съставяне на кабинет?

Чуйте на следващия звуков файл анализа на социолозите Геновева Петрова от "Алфа Рисърч" и Добромир Живков от "Маркет Линкс" на следващия звуков файл.