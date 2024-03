Как загубата на патриарх Неофит ще се отрази върху Българската православна църква и ще има ли напрежение и разделение около избора на нов патриарх? Ще се стигне ли до съставяне на нов кабинет с мандата на ГЕРБ-СДС? Чуйте на звуковия файл анализа на темите от седмицата на доц. Георги Лозанов - културолог, медиен експерт и преподавател, и на Любомир Канов - психиатър и писател.

