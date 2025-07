За ареста на кмета на Варна и протестите в негова подкрепа, как случаят ще се отрази върху Продължаваме промяната, за политическите реакции и има ли рискове пред властта, чуйте анализа на темите от седмицата на социолога от „Алфа рисърч“ Павел Вълчев и на политолога Христо Панчугов на следващия звуков файл.

