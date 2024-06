Възможно ли е съставяне на правителство в рамките на 50-я парламент? За политическите изказвания, стратегии и събития през изминалата седмица, дни преди президентът да връчи първия мандат за съставяне на кабинет на ГЕРБ-СДС на 1 юли – чуйте анализа на PR експертите Диана Дамянова и Нидал Алгафари пред водещата Надежда Василева.

