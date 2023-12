За скандалите във властта, свързани с назначенията, за конституционните промени и за решението на КС, с което бяха обявени за противоконституционни текстове от Изборния кодекс – чуйте анализа на адвоката и бивш депутат Петър Славов и на изпълнителния директор на Института за модерна политика Петър Кичашки.

