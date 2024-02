Чуйте анализа на журналиста от БНР Силвия Великова и на адвокат Петър Славов по темите от седмицата - за смъртта на руския опозиционер Алексей Навални, за развитието от последните дни по криминално-съдебната сага с нови детайли около връзките с магистрати на убития в края на януари Мартин Божанов, известен като Нотариуса, и ще се стигне ли до разкриване на неговите покровители от високите етажи на съдебната власт - целия разговор можете да намерите на звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.