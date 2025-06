За стъпките по пътя към еврозоната и политическите спорове, за стабилността на управлението и възможна ли е промяна във властта след окончателното решение за приемането на еврото, което се очаква на 8 юли, за разговорите на десните за обща кандидатура за президент на следващите избори догодина – чуйте на следващия звуков файл анализа на темите от седмицата на Петко Петков, изпълнителен директор на „Галъп интернешънъл Болкан“ и на PR-експерта Нидал Алгафари.

Your browser does not support the audio element.