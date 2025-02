За споровете около бюджета и финансовото състояние на държавата, за предложенията за таван на цените и борба със спекулата, за предстоящия избор на членове на регулаторни органи, и за подкрепата, с която стартира кабинетът на Росен Желязков - чуйте на следващия звуков файл анализа на темите от седмицата на Димитър Ганев, политолог от Изследователски център „Тренд“ и преподавател в Софийския университет, и на Любомир Стефанов, политолог и преподавател в Нов български университет.

