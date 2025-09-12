В предаването „Важното, казано на глас“ тази вечер: чуйте на следващия звуков файл анализа на темите от седмицата на проф. Росен Стоянов, директор „Политически анализи и прогнози“ в „Галъп“ и на политолога Любомир Стефанов, за внесения пети вот на недоверие към кабинета на Росен Желязков, в контекста на два съдебни казуса - първият с кмета на Варна Благомир Коцев, който остава в ареста, и вторият за случая с нападението на полицейския шеф Николай Кожухаров в Русе, както и за заявките в началото на новия политически сезон и данните в проучването на „Маркет Линкс“ за подкрепата за политическите формации.

Your browser does not support the audio element.