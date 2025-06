За дадената зелена светлина в докладите на ЕК и ЕЦБ за влизане в еврозоната от 1 януари 20026г. и споровете за заслугите това да се случи, за коментара на лидера на ГЕРБ, че Кирил Петков, Асен Василев и Николай Денков участват в план „Барбароса“ за невлизане в еврозоната, заради намеренията на ПП за вот на недоверие към кабинета, за вероятността от промени в управлението и за сблъсъците в пленарната зала през последните дни – чуйте на следващия звуков файл анализа на темите от седмицата на проф. Росен Стоянов, директор „Политически анализи и прогнози“ в „Галъп“ и на политолога Любомир Стефанов.

Your browser does not support the audio element.