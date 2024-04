Какви са знаците след вчерашното гласуване в парламента, при което беше отстранен от председателския пост Росен Желязков? Какво следва след размяната на остри реплики между доскорошните партьори във властта, могат ли да преглътнат обидите и отново след изборите да преговарят за редовен кабинет? Има ли шанс за влизане на нов политически субект в парламента? Темите от седмицата анализирахме с проф. Светослав Малинов, политолог и преподавател в Софийския университет, и с проф. Росен Стоянов – доктор по политология и преподавател по политически комуникации в Нов български университет. Целия разговор можете да чуете на звуковия файл.

