Ще бъдат ли взети мерки за безопасността по пътищата след катастрофата край Телиш, при която загина 12-годишната Сияна? Какви са изводите след отхвърлянето на вота на недоверие към правителството за провал във външната политика, и ще има ли промени във властта след излизането на доклада за еврозоната? Какво показва последното проучване на „Галъп интернешънъл Болкан“?

Чуйте анализа на темите от седмицата на проф. Росен Стоянов, директор „Политически анализи и прогнози“ в „Галъп интернешънъл Болкан“ и на политолога Любомир Стефанов, на следващия звуков файл.