За решението на Конституционния съд, който отмени текстове от основния закон, свързани със съдебната реформа, и остави сегашното ограничение за президента да назначава служебен премиер, като избира от списък с хора, заемащи определени длъжности, и за политическата ситуация в страната преди връчването на третия мандат за съставяне на кабинет - чуйте анализа на журналиста Ружа Райчева и на политолога Христо Панчугов на звуковия файл.

