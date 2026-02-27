За напрежението и политическите спорове около сметките за ток и цената на водата, за смените на областните управители и на главния секретар на МВР, за електоралните нагласи преди изборите и проекта на Румен Радев, и за казуса с изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов – чуйте обзора на темите от седмицата в предаването „Важното, казано на глас“ с Ружа Смилова, политолог и преподавател, и с Петко Петков, изпълнителен директор на „Галъп интернешънъл Болкан“, на следващия звуков файл:

