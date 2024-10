За продължението на сюжета около предстоящия избор на главен прокурор, за юридическите и политическите реакции по темата, както и за заявките и условията на политическите лидери по отношение на бъдещия кабинет – чуйте анализа на темите от седмицата на журналиста Силвия Великова и политолога Любомир Стефанов на следващия звуков файл.

