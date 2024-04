До къде ще стигнат разкритията по скандалите в МВР и митниците, които доведоха до отстраняването на Живко Коцев от поста главен секретар на вътрешното министерство? И може ли служебната власт да гарантира честни избори? Чуйте на следващия звуков файл анализа на темите от седмицата на журналиста от БНР Силвия Великова и на юриста и изпълнителен директор на Института за модерна политика Петър Кичашки.

