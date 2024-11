За политическите стратегии и тактики от последните дни, продължаващия блокаж в парламента и проваления осми опит за избор на председател, за напрежението между Продължаваме промяната и Демократична България, изключването на Даниел Лорер от ПП и искането на неговата оставка от парламентарната група, както и на тази на Явор Божанков, защото не са спазили партийното решение да подкрепят кандидатурата на Силви Кирилов за председател – чуйте на следващия звуков файл анализа на темите от седмицата на журналиста от Българското национално радио Силвия Великова и на проф. Росен Стоянов, преподавател по политически комуникации в Нов български университет, и директор „Политически анализи и прогнози“ в „Галъп“.

Your browser does not support the audio element.