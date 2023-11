Възможно ли е ГЕРБ да оттеглят подкрепата си за кабинета, ще има ли промени във властта, как оставката на Мустафа Карадайъ като председател на ДПС ще се отрази на отношенията с формациите от сглобката, и дали Делян Пеевски ще бъде следващият лидер на ДПС? Анализа на събитията от седмицата пред погледа на социолога от Маркет линкс Добромир Живков и политолога доц. Стойчо Стойчев, можете да чуете на звуковия файл.

