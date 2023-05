За исканията за предсрочно освобождаване на главния прокурор Иван Гешев, преговорите за кабинет и възможна ли е промяна на позицията на Продължаваме промяната-Демократична България - чуйте анализа на темите от седмицата през погледа на главния редактор на "Дневник" Велислава Попова и журналиста от Българското национално радио Силвия Великова - на следващия звуков файл.

