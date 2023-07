За размяната на реплики между президента и премиера на тема Украйна, за отношенията в управлението и разпределението на позиции във властта, за подкрепата за кабинета и политическите партии и как местните избори ще се отразят на стабилността на правителството – чуйте анализа на политолозите доц. Светослав Малинов и Явор Сидеров на звуковия файл.

