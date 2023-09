За напрежението между управляващите около териториалните планове за въглищните райони, за реформата в службите, и за старта на предизборната кампания за местния вот – целия анализ на журналистите Красина Кръстева и Веселин Стойнев можете да чуете на звуковия файл.

Your browser does not support the audio element.