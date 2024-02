„Важното, казано на глас“ на 2 февруари: За политическите сюжети през седмицата - атаките към президента, ще има ли нов политически проект около държавния глава, възможно ли е да не се случи ротацията във властта и да се стигне до разваляне на сглобката? Както и за изводите за състоянието на съдебната система и прокуратурата след убийството на Мартин Божанов – Нотариуса, целия анализ на темите от последните дни на политолога Димитър Ганев от изследователски център Тренд и на професор Росен Стоянов, преподавател по политически комуникации в Нов български университет, можете да чуете на следващия звуков файл.

Your browser does not support the audio element.