Развитието по политическите сюжети и напрежението между България и Северна Македония коментираха в предаването "Важното, казано на глас" преподавателят по конституционно право доц. Наталия Киселова и с политологът Христо Панчугов.

Христо Панчугов коментира, че е закъсняла жалбата на Продължаваме промяната и Демократична България, които сезираха днес Конституционния съд заради промените в Изборния кодекс.

„Разбира се, че е късно, но целта не е жалбата да бъде обсъждана по същество според мен. Аз разбирам, че това се превърна в една от основните теми и двигатели на политицеска подкрепа за тези 2 формации, но изчакването в последния възможен момент, така че да сме максимално близо до изборите, е изключително безотговорно. Не само заради липсата на време КС да се произнесе по същество за тази жалба, а защото за пореден път се създава усещането за това, че другите ще откраднат изборите. За пореден път се създава недоверие у българските граждани по отношение на избирателния процес. Тук има една съществена разлика все пак. Тук става въпрос за правото на глас. Ние превърнахме механизма, по който се гласува в по-важен от това дали гражданите имат право на глас или не. Какво означава това – те не могат да избират между машини и хартия. В крайна сметка могат ли да гласуват? Могат. Нека да се опитаме като общество да не вкарваме технологията в основата на демократичния процес, отхвърляйки всякакъв друг възможен вариант. Сякаш сега провеждайки изборите с хартия, те не са били демократични. Призовавам много двете формации особено да внимават с настроенията, които създават в българското общество, защото започва да изглежда много безотговорно това", коментира Христо Панчугов.

Доц. Наталия Киселова посочи, че трябва да се видят мотивите по същество, преди да каже дали са основателни, но коментира, че промените свързани с изборите и говоренето за проблемите с технологиите могат да доведат до отлив на избиратели.

„Имаше проблеми с правилника при приемането на промените в Изборния кодекс, но Конституционният съд поддържа, че нарушението на правилника не е нарушение на принципа на правовата държава в по-общ контекст. Така че към настоящия момент да кажем, че народните представители имат право да сезират и на по-късен етап трябва да се гледа към всяка една от разпоредбите аргументите. Бих подкрепила г-н Панчугов, че се обръща повече внимание на технологията, а не са същината – за кого и за какво гласуваме и в този смисъл, ако трябва по-общо да погледнем, отново ще има промяна в реда, по който ще гласуваме и това може да доведе допълнително до спадане на избирателната активност, която и без това не е много висока, така че – възможно е да има отдръпване на избиратели, възможно е да има и недоверие в резултатите, с оглед на това, че на секционните комисии се възлага много сериозна отговорност с тези 2 вида бюлетини, така че можем да очакваме ниска избирателна активност. Нашата задача – на експертите, и на вас, медиите, ще бъде да разясняваме, за да може хората да отидат до изборното бюро и да гласуват“, посочи доц. Наталия Киселова.

Целия разговор с доц. Наталия Киселова и политолога Христо Панчугов за политическите сюжети и развитието по темата Северна Македония можете да чуете на звуковия файл.