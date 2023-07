За предложенията за промени в Конституцията, внесени днес от Продължаваме промяната-Демократична България, ГЕРБ-СДС и ДПС, за отношенията във властта, става ли по-здрава некоалицията и очакват ли се сътресения наесен – чуйте на звуковия файл анализа на темите от седмицата на преподавателя по конституционно право в Софийския университет доц. Наталия Киселова и социолога Кольо Колев.

