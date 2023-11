За политическите сблъсъци след протеста срещу БФС и как случилото се ще се отрази върху стабилността на властта, за нагласите дни след местния вот, според проучване на изследователски център „Тренд“ и защо голяма част от българите нямат доверие в изборния процес – анализ на темите от седмицата на политолозите Димитър Ганев и Любомир Стефанов можете да чуете на звуковия файл.

