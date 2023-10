За политическия ефект от вота на недоверие към правителството на тема енергетика, подкрепата за кабинета, спирането на протестите на миньори и енергетици и реакцията на властите след войната между Израел и Хамас – чуйте на звуковия файл анализа на темите от седмицата на проф. Росен Стоянов, преподавател по политически комуникации в Нов български университет и доц. Стойчо Стойчев – политолог и преподавател в Софийския университет.

