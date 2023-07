За напрежението във властта, назначенията, номинацията на ПП-ДБ и Спаси София за кмет на столицата, и още теми от седмицата – чуйте анализа на социолозите Павел Вълчев от „Алфа рисърч“ и Марчела Абрашева, регионален директор на международната социологическа агенция "Кантар". Целия разговор в предаването „Важното, казано на глас“ пред водещата Надежда Василева можете да слушате на следващия звуков файл.

Your browser does not support the audio element.