Ще попречат ли политическите скандали и изнесените записи на съставянето на правителство между ГЕРБ-СДС и Продължаваме промяната-Демократична България? Имат ли връзка службите и дълбоката държава със записването на срещи на политици, или става дума единствено за запис, направен от депутата Радостин Василев, който днес обяви, че напуска парламентарната група на ПП-ДБ?

