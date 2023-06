След 14-часовото заседание на пленума на Висшия съдебен съвет – какво продължение се очаква следващата седмица и ще се стигне ли до отстраняване на главния прокурор Иван Гешев? И още – за искането на Гешев да бъде изслушан от парламента, както и за споровете около комисията по конституционни промени и участието в нея на депутата от ДПС Делян Пеевски – анализа на темите от седмицата на главния редактор на Дневник Велислава Попова и журналиста от Българското национално радио Силвия Великова, можете да чуете на звуковия файл.

