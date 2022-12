Има ли възможна формула за съставяне на кабинет в рамките на този парламент? За преговорите на политическите сили след връчването на първия мандат, за отказа да бъдем приети в Шенген, за решението на парламента за даване на военна помощ за Украйна – по темите от седмицата разговаряхме с журналистите Веселин Стойнев и Владимир Йончев.

„Този мандат няма да успее - първият, има такива очаквания, че всъщност същият кабинет ще бъде опитано да бъде прокаран с третия мандат. Защото Корнелия Нинова, както и ПП и ДБ предварително декларираха, че няма как да подкрепят кабинет с мандат на ГЕРБ, тоест няма мнозинство и в такъв случай не случайно беше избран професор Габровски, една голяма изненада, авторитет в своята област, но човек абсолютно непознат за политиката. Не вярвам такъв човек, един нормален човек, да се съгласи просто да бъде изхабен за една седмица, той няма нужда от такава реклама. Ако от тази гледна точка разсъждаваме малко по-логично, би трябвало, и с неговия профил – третият мандат, който ще бъде неясно на кого даден, да бъде даден с уговорката, че професор Габровски, тъй като никой няма нищо лично против него, отново ще бъде премиер и тогава вече ще се търси формула. Самият той като безпартиен позволява тази формула за едно безпартийно експертно правителство, подкрепено от мнозинство на колкото се може по-широка основа, с кратък мандат на управление, най-вероятно до местните избори, със задачи да се свършат някакви големи важни национални цели – като законите по Плана за възстановяване, от който чакаме пари – както самият той си обяви приоритетите на среща с Демократична България, влизането в Шенген, еврозоната, борбата за укротяване на инфлацията. Така че – аз не мисля, че непременно ще отидем на избори, още не е ясно. Най-малкото и хората не го желаят, и резултатите няма да са кой знае колко по-различни. Но какво ще бъде това правителство не е ясно, чия ще е отговорността за него и какви ще са задкулисните договорки“, посочи Веселин Стойнев.

„Такъв експертен кабинет е възможен, гледали сме го 2 години кабинетът Беров, но не знам кой иска такъв кабинет, напълно е възможен, връщането в безвремието, мутренските времена, отвратително. Най-лошото, което може да се получи – пълното безвластие, никой не е отговорен и всеки краде. Но е възможно. С първия мандат единствената възможна коалиция е хартиената коалиция, но както казвам от много време насам, ключовото събитие, ключовата новина, която определя и ще определя българския политически живот е войната в Украйна. Твърде скъпо ще струва на ГЕРБ, ако влязат в хартиената коалиция, заедно с Възраждане, ДПС и всички други съмнителни партии. Който ще получи третия мандат за съставяне на правителство, той ще бъде най-прецаканият. В правомощията на Радев е кой да изпържи. Струва ми се, че вече ще стане банално, ако е БСП и не виждам какво пречи на топа на устата да бъдат поставени и Демократична България“, коментира Владимир Йончев.

Целия анализ пред водещата Надежда Василева можете да чуете на звуковия файл.