За хода на предизборната кампания, възможна ли е съществена промяна в нагласите на избирателите в оставащите дни до вота и очертават ли се политически конфигурации за съставяне на кабинет след изборите, чуйте анализа на социолога от „Алфа рисърч“ Геновева Петрова и на политолога Христо Панчугов, на следващия звуков файл.

