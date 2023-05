“Ние имаме конкретно решение и то беше оповестено още след изборите да не подкрепяме мандат на ГЕРБ и правителство с представители на ГЕРБ. Не очаквам да има промяна в нашите решения на националните и коалиционните съвети за първия мандат.” Това каза в ефира на bTV Radio Андрей Гюров - депутат от “Продължаваме промяната - Демократична България”. “Ние не сме участвали в преговори с ГЕРБ относно съставяне на правителство. Това, което направихме и то от позицията на втора политическа сила, след като първата даде посока на преговорите, беше да кажем как ние виждаме реализацията на правителство, което може да изведе България от кризата и то с втория мандат”, допълни той.

Андрей Гюров коментира и изявлението на главния прокурор Иван Гешев. “Прокуратурата в България е завладяна и там трябва да се случи дълбока реформа, която трябва да започне с отстраняването на лицето Иван Гешев като непригоден да заема тази длъжност. Това, което виждаме затвърждава всички наши опасения, защото изглежда, че се задава една мръсна война, която се случва само в завладени държави. Във всички случаи това е една сериозна заплаха за държавата”, каза Гюров.

Цялото интервю с Андрей Гюров пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.