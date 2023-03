„Наистина смятам, че сме стигнали момент, в който е време да се сформира правителство, още повече, че изборните социологически резултати показват, че Продължаваме промяната-Демократична България ще получи първото място на вота, надяваме се с доста осезаема преднина, която ще покаже какъв е изборът на българите – дали искат отново стабилна бедност или модерна европейска държава“. Това каза пред bTV Radio кандидатът за народен представител от Продължаваме промяната-Демократична България Андрей Гюров, който е водач на листата в Благоевград.

„Това, което наблюдаваме последните 2 избора е, че резултатите на Продължаваме промяната и Демократична България са тенденциозно подценявани. В крайна сметка на първите избори с около 10 процентни пункта, на вторите с около 5, така че ние вярваме, че нашата преднина е доста по-осезаема от това, което успяват да уловят социологическите агенции, още повече, че виждаме на терен едно наистина доста сериозно въодушевление у хората, от обединението както на Продължаваме промяната с Демократична България, така и от присъединяването на десетки граждански организации. Това са организации, чиято електорална тежест все още не е била тествана. Така че – аз съм убеден, че резултатът ще бъде доста по-осезаем. Във времето на последните 4 избора, 2 пъти са печелили ГЕРБ, един път ИТН и един път Продължаваме промяната, и в крайна сметка единственият път, когато успяхме да създадем редовно правителство, това беше с първия мандат на Продължаваме промяната. Дори при малка процентна разлика. Ние сме показали във времето, че дори в трудна ситуация можем да създадем работещо правителство“, посочи още Андрей Гюров.

Според него, в следващия парламент може да има обединение на партии по основни приоритети: „Анализ на предизборите програми и платформи на различните партии, които засега се прогнозира да влязат в парламента показва, че в много от тях има пресечни точки. Ние затова много ясно сме дефинирали нашите 5 приоритета, които да изведат България на този цивилизационен път, който търсим вече 20 години към Европа, и вярваме, че около тези приоритети ще има обединение на партии, които в случай, в който не биха подкрепили едно такова правителство, ще трябва да обяснят на своите избиратели защо са против тези приоритети, които са залегнали в техните собствени програми. В момента виждаме доста сериозна фрагментираност и липса на доверие между основните политически сили в страната и това най-явно си личи по линията на върховенство на закона и отношението на партиите към върховенството на закона. След разпускането на 48-то събрание и излизане на втория списък Магнитски всъщност се видя, че дори ГЕРБ започват да говорят в посока съдебна реформа. Такива заявки сме чували и от ДПС. Сега е време на практика да видим дали тези партии биха подкрепили едно такова законодателство, което би било основа за едно дори и по-дълго и устойчиво управление с редовно правителство“.

Според Андрей Гюров, конституционната промяна е това, което ще отпуши развитието на България и ще помогне на страната ни да се приближи до темповете, с които например се развива в момента Румъния, която се приближава много по-ускорено към средните европейски доходи, отколкото България.

„Наистина трябва да говорим за конституционна реформа. Иие имаме готовност още в началото на 49-тото Народно събрание да направим такова предложение и ще търсим подкрепа от всички парламентарни сили, които са заявили, че ще работят за една наистина дълбока съдебна реформа“, каза Андрей Гюров.

Той определи като административни и несериозни мерките на служебния кабинет срещу скока на цените и посочи, че ПП-ДБ има приоритети, насочени към овладяване на ръста им.

„Първият е подмяна на мандата на Комисията за защита на конкуренцията, която трябва да започне да работи да защита на българските граждани, а не да прикрива видимите за всички картели и монополи. Ако там имаме сериозна регулаторна рамка и действия от страна на антимонополната комисия, много от цените ще влязат бързо в релси“, обясни Андрей Гюров.

Цялото интервю с Андрей Гюров можете да чуете на звуковия файл.