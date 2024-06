Евродепутатът от ГЕРБ и Европейската народна партия коментира в ефира на bTV Radio високото напрежение между Скопие и София през последните дни, след думите на новия премиер на Северна Македония Християн Мицкоски, който заяви, че българите няма да бъдат вписани в конституцията на страната. Мицкоски каза също, че „Този български диктат няма да мине, докато аз съм премиер. И няма да има промени в конституцията". Андрей Ковачев посочи, че ако правителството на Мицкоски иска европейска перспектива, не трябва да се конфронтира с България.

„Аз се надявах, че след като спечели изборите и стана премиер, той ще търси начин на отпуши европейската интеграция на Северна Македония и няма да я конфронтира с България. Неприятно съм изненадан, след като съм имал също лично разговори с него няколко пъти по този въпрос и той е казвал, че ще търси възможности за отпушване на европейската интеграция, но това не минава през конфронтация с България. А конфронтацията е ясна – щом казваш „български диктат“, което не е така, просто няма такъв български диктат, има предложение от 27 страни-членки на Европейския съюз за започване на преговори в така наречената преговорна рамка, и това предложение е прието от Република Северна Македония. Те трябва да го изпълнят – не само по отношение на Конституцията, но и по отношение на спазването на Договора за добросъседство и приятелство, заедно с двата протокола към договора. Също така е изключително неприятно това, че премиерът Мицкоски използва и темата със съдебните решения от Съда по правата на човека в Страсбург, но той го използва абсолютно манипулативно и никъде, в нито едно решение България не е задължавана да признава „македонско малцинство“ в България. Никъде по никакъв начин съдът не е изказвал критика към България по тази тема. Обратно – Мицкоски казва, че „България е осъдена да признае македонско малцинство“, да не говорим, че той се връща и към годините на началото на комунизма в България, където предателската политика на БКП и Коминтерна караше българите да се пишат за македонци – тогава в Горна Джумая и в Пиринския край, и сега той го използва за неговата пропаганда, включително и за пропагандата, че тогавашната Социалистическа Република Македония са били признати българите още от началото на 40-те години. Той явно се обърква, има предвид за босилеградски българи, които тогава се преместват от Сърбия в тогавашната Съюзна Република Македония. Най-важното е, че той не работи за интересите на собствената си държава, на собствените си граждани по този начин. И смятам, че ако той наистина и неговото правителство искат европейска интеграция, би трябвало да не се конфронтират с нас, да не говорят за абсолютно неверни неща – че ние сме се връщали в Средновековието. Това беше неговата реакция, която е много обидна към България, след като неговата държава и официална доктрина се основава на абсолютни машинации и фалшификации на историята от времето на Титова Югославия. Правата на хората, заявяващи своята българска идентичност са потъпкани за съжаление в Република Северна Македония, няма нито един открит българин, който да бъде на висока позиция или каквато и да е позиция в правителството, в националните институции, местните институции, полицията, прокуратурата, съда, където и да искате, в медиите. Въпреки че една част от тези хора имат своето българско гражданство по произход, те са доказали своя български произход, дошли са в България и са се декларирали като българи и тук е огромната критика към българското Народно събрание – това, което най-накрая трябва да приеме промените в Закона за българското гражданство и създаването на публичен регистър към Министерството на правосъдието. Това е абсолютно безобразие, че ние все още пазим в тайна, крием по незнайни за мен причини, и все няма време да се приеме законът с тези промени със създаването на публичен регистър, както и церемония по връчване на българското гражданство със снимка пред знамето и герба. Както разбира се и улесняване на възможността за получаване на българско гражданство от нашите сънародници и възможност за отнемане на българско гражданство на тези, които злоупотребяват и водят негативна кампания срещу България.“, каза Андрей Ковачев.

По отношение на действията по темата на българските евродепутати в новия състав на Европейския парламент, Ковачев посочи:

„Ние както и в предишни години винаги сме настоявали в резолюцията на ЕП по темата Северна Македония да има текст за дискриминацията на българи, които открито заявяват своята българска идентичност. Това многократно от 2010-та година всяка година е залягало като текст в приетите резолюции разбира се, след формирането на новия мандат на Европейския парламент ние ще продължим – и мисля, че тук нямаме никакви различия с всички колеги, избрани от България, ще продължим да отстояваме истината, правата на човека и на българската общност в Северна Македония, която исторически е най-голямата общност - по всички исторически данни е така.“

Цялото интервю с Андрей Ковачев можете да чуете на звуковия файл.