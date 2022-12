Липсата на редовен кабинет и политическата ситуация у нас не е технически критерий за членството в Шенген, но се използва от страните, които не са съгласни с присъединяването на страната ни – особено от Нидерландия. Това каза в интервю за bTV Radio евродепутатът от ГЕРБ Андрей Ковачев. От вчера той е във Виена и е разговарял с австрийския канцлер за аргументите им да бъде отложено приемането ни в Шенген.

„Основната причина е миграцията, 75 хиляди мигранти, които са дошли в Австрия нерегистрирано, от началото на тази година. Според канцлера, една част от тях са минали по пътя Турция-България, Румъния, Унгария и след това в Австрия. Това е основната пречка и единното мнение за съжаление на партиите в Австрия. Те са на мнение, че докато не се види от комисията повече ангажимент по отношение на западно-балканския миграционен път, изискват от страните от Западните Балкани да спрат свободната визова политика със страни като Индия, Тунис, Египет, Бурунди и други, както и по-засилен ангажимент на Фронтекс на външната граница. Не казват вето, но казват отлагане на решението. Имахме много сериозен разговор с канцлера и аз, и румънските колеги, и това е позицията на Австрия, както обясни канцлерът – не само на неговата партия, но и на другите две партии. Само Зелените в Австрия са на друго мнение“, посочи Андрей Ковачев.

Евродепутатът от ГЕРБ смята, че с липсата на редовен кабинет страната ни не излъчва положителни сигнали.

„Това няма как да увеличава доверието, когато нямат партньор, редовно правителство, създаване на партньорски и приятелски отношения между министрите, които да са все пак с някакъв времеви интервал, малко по-дълъг от няколко месеца. Това не е критерий – да го кажем ясно, защото много хора казват защо го споменавате това. Това не е критерий, това е доверие. То няма как да бъде много високо, когато нямаш редовно правителство и нямаш хора, с които за по-дълъг интервал от време няма да има сътресение, ще има стабилност, и може да се разчита, че когато един министър каже нещо, то ще се случи в следващите 6 месеца примерно. Но в сегашната ситуация не се знае кой ще бъде министър след няколко месеца и какво правителство ще има, дали няма да има нови избори. Това не са добри предпоставки, въпреки че не са критерии по Шенген. България има спешно нужда от повече стабилност и от правителство. Няма две мнения по този въпрос по отношение на нашите партньори в Европейския съюз. Навсякъде това е въпросът – кога, какво се случва, колко пъти ще правите избори, ще има ли правителство сега. И е много тъжно ,че нямаме отговор на този въпрос. Аз много се надявам да има разум и правителство в най-скоро време. Другият въпрос – самобичуването, което последните месеци и години видяхме, как се изнасят неща, които нямат връзка с Шенген, но се използват от Нидерландия като аргументи“, каза още Андрей Ковачев.

Според него, решението за Шенген категорично е политическо, но то е такова от 11 години.

“ Винаги има някоя страна, където има политически проблем или общественото мнение не е готово за тази стъпка, или предстоят избори, и се притесняват политиците да вземат това решение. Ако беше техническо решението, както би трябвало да бъде по Договора за присъединяване към ЕС, България би трябвало да стане част от шенгенското пространство и от еврозоната, когато техническите критерии са изпълнени. По отношение на Шенген, тези технически критерии са изпълнени. Включването на България и Румъния в шенгенското пространство не намалява, а увеличава нашата обща сигурност и солидарното опазване на външните граници на Европейския съюз. Надявам се това политическо решение да бъде взето много скоро и както комисарят по вътрешни работи каза, още в началото на следващата година заедно с комисията да бъдат проговорени всички притеснения на Австрия. Това е малко ироничното, че те спряха нас и Румъния за неща, които искат да се случат от Комисията. Ние сме си изпълнили нашите критерии и би трябвало политическото решение да бъде взето днес, но не беше взето днес, защото 2 държави се противопоставиха“, допълни Андрей Ковачев.

Според Ковачев, трябва да се прекрати или да намалее нерегламентираното преминаване през външните граници на ЕС и тук в България има какво да направим. „За съжаление, в последните особено 2 години виждаме, че има доста сериозен спад на вниманието по тази граница, имаше за огромно съжаление и трагични случаи с наши служители, които дадоха живота си за защита на общата външна граница. Това му беше казано няколко пъти и той го знаеше, канцлерът на Австрия. Така че – ние защитаваме българо-турската граница, но разбира се, всяка помощ трябва да бъде приета. Техническа помощ, подновяване на автомобилния парк, повече резервни части, по-бързо закупуване, термокамери и всичко това, което технически е нужно за по-доброто опазване на външната граница. И разбира се, борбата с трафикантите на хора. Това е огромен бизнес, който трябва да бъде с общи усилия на страните-членки намален. Не можем да се самообвиняваме, както нидерландският премиер каза – в корупция. И по ирония на съдбата, на следващия ден, след като го каза – в пристанището на Ротердам бяха заловени служители на нидерландските митници в сериозен трафик на наркотици и пране на пари“, кача още Андрей Ковачев пред bTV Radio.

Цялото интервю на Андрей Ковачев пред водещата Надежда Василева можете да чуете на звуковия файл.