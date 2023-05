Номинацията на Мария Габриел е много добра новина за България. Така евродепутатът от ГЕРБ-ЕНП Андрей Ковачев коментира в интервю за bTV Radio решението на първата политическа сила да предложи българския комисар за кандидат за министър-председател.

„Мария може с летящ старт да започне работа по всички теми – еврозона, Шенген, средствата от Кохезионния фонд, от структурните фондове, Фонда за възстановяване, тя познава абсолютно добре и е в близки отношения с представителите на трите институции, и с хората, от които зависи България по-бързо да навакса изоставането, което имаме в последните 2 години. Затова смятам номинацията на Мария Габриел за една много добра новина за България. Най-накрая, след толкова огромно забавяне бих казал, за последните 2-3 години, трябва да се навакса и България да има прогнозируемо правителство, да има партньор, с който другите наши партньори да си сътрудничат, да се изгради доверие между новите министри и добре, че бъдещият министър-председател, ако Мария Габриел бъде избрана, ще може директно да започне работа в полза на България със своите контакти, приятели в европейските институции, а и извън тях, международните лидери“, коментира Андрей Ковачев.

Според евродепутата от ГЕРБ, Мария Габриел може да се справи в сегашната кризисна ситуация в страната.

„Категорично смятам, че е подходяща, преди малко завърших разговора ми с Манфред Вебер, тя може в тази много поляризирана среда да опита да внесе една по-европейска политическа култура, едно държавническо отношение към политиката, която България трябва да води, защото колкото и да има напрежение, колкото може би политическите сили да имат неприязън един към друг, по-важното е да имаме правителство, и да надмогнем тази политическа омраза, която в последните години толкова много се насъбра. Хората мисля, че са уморени вече от противопоставянето и искат прогнозируемост, искат да има редовно българско правителство“, посочи Ковачев.

„Всичко се опита в последните 2 години. Когато беше професор, пак не стана, сега политическа фигура, пак трябва да коментираме защо е политическа фигура. Нека да има редовно правителство, нека да направим всичко възможно да покажем, че имаме европейска политическа култура. И в други държави не се харесват политическите партии, и в германия коалицията не е от партии ,които толкова много се харесват, но това е решението на суверена по време на изборите. Тези, които са имали желанието да гласуват и са гласували, са казали така - и то не веднъж, не 2 пъти, а 5 пъти в последните 2 години. Ако сме отговорни, ако има поне капка политическа отговорност към държавата, не тяснопартийна, трябва да се подкрепи това правителство начело с Мария Габриел. Винаги можем да коментираме защо е политическа фигура, защо не е експерт, защо не е професор, защо не е академик, но всичко опитахме, нека и това да опитаме“, каза още евродепутатът пред bTV Radio.

За изявленията на Продължаваме промяната-Демократична България, че имат решение да не подкрепят кабинет с първия мандат на ГЕРБ, Ковачев коментира: „За съжаление това показва липса на политическа култура и държавническо мислене. Да, не се харесваме, да, част от техните избиратели са мобилизирани – да кажем тяхното ядро, върху тази анти- ГЕРБ риторика и за тях е трудно да подкрепят такова правителство, това е може би разбираемо, ако беше може би от първи път, втори, трети или четвърти, сега е пети път. Тук говорим за някаква отговорност пред държавата, а не за някакъв инат, че няма да подкрепим с първия мандат“.

Цялото интервю с Андрей Ковачев за bTV Radio пред водещата Надежда Василева за номинацията на Мария Габриел, както и за недопускането му в Северна Македония на 6 май, можете да чуете на звуковия файл.