Заради последните години на несигурност има провал в усвояването на евросредства. Това заяви в интервю за bTV Radio евродепутатът от ГЕРБ и ЕНП Андрей Ковачев. По отношение на очакванията за пълноправно членство в Шенген, след влизането ни по въздух и вода, и как ще повлияе политическата нестабилност, Ковачев коментира:

„Първата крачка беше направена, но разбира се, за българската икономика, за българския транспортен бранш е най-важно да се включи България пълноправно и по суша. Затова усилията трябва да бъдат насочени след изборите в Австрия да се вземе решение на Съвета до края на годината. Надявам се много, ако България има след 9 юни прогнозируемо, стабилно управление, то това да се случи. Няма как без стабилно управление, което да може да изгради добро доверие със страните-членки, и с европейските институции, а и с нашите геополитически партньори по света, да очакваме, че ще има доверие към България и ще можем да постигнем и пълноправното ни членство в Шенгенското пространство, така и еврозоната, по отношение на стабилизирането на макроикономическата рамка и подобряването на събираемостта на бюджета, намаляване на инфлацията, намаляване на вземането на нови заеми, увеличаване на усвояването на европейски средства. Там наистина провалът е сериозен, „благодарение“ на последните няколко години, на тази несигурност и нестабилност, България усвоява и използва за своите региони и инфраструктура само 4% засега от определените средства както по оперативните програми от новия програмен период, така и по Плана за възстановяване и устойчивост. Това е изключително голям провал. Мисля, че всеки един вижда спрените магистрали. Досега трябваше магистрала Хемус да стигне до Плевен, а е все още до Ябланица. Това е само един от примерите на всичко, което замръзна в България през последните няколко години.“

В момента върви процесът по номинациите в цялата страна на кандидатите за изборите от ГЕРБ и след като Изпълнителната комисия и председателят на партията вземат своето решение, съвсем скоро листи ще бъдат готови, каза още Андрей Ковачев. „Ако ме питате за изненади, каквито чухме от други политически партии, не очаквам такива.“, допълни той.

По отношение на номинацията на Елена Йончева за кандидат за евродепутат от ДПС, Андрей Ковачев посочи:

„Вчера сутринта научих за това решение и няма как да не съм изненадан. Аз мога само да кажа, че българските членове на парламента досега винаги са запазвали добра комуникация помежду си, всеки месец се срещаме да обсъждаме нашите конкретни приоритети и да лобираме в добрия смисъл на думата в нашите политически формации, за да може тази наша позиция да стане и позиция на Европейския парламент. Все пак ние сме 17 от 705 и ако не координираме нашите действия, няма как да имаме успех. Това го казвам, защото с г-жа Йончева сме работили, даже тази седмица заедно – тя в групата на социалистите, аз в групата на ЕНП ,внесохме текста за бързо освобождаване на заложниците, взети от хутите в Червено море и мисля, че така трябва да продължи работата – координираната работа на тези, които бъдат избрани в следващия мандат. В защита на българския национален интерес.“

За решението на служебния премиер Димитър Главчев да поеме и поста външен министър, Андрей Ковачев заяви: „Все пак това е служебно правителство, чиято основна задача е да организира честни избори, и това правителство е временно. За редовно правителство не смятам, че е правилен вариант, въпреки че историята познава такива случаи, но външната политика изисква много сериозен и задълбочен анализ и действия по отношение на защитата на нашите интереси. Аз имам много голяма чувствителност към тази тема – защитата на българските общности, останали по някаква причина извън пределите на отечеството, и искам да продължа да работя за тази защита, за която е нужно не само стратегии, но и финансово обезпечаване.“

За подготвената проекторезолюция за руската намеса в предстоящите европейски избори и ефекта им върху Евросъюза, и опасенията от руска намеса на вота за Народно събрание у нас, Андрей Ковачев посочи, че тази намеса вече се случва в ЕС.

„Тя вече отдавна се случва в ЕС, между страните-членки. Изключително целево подготвяна пропагандна война за сърцата и душите на европейските граждани с наративите, които се ретранслират чрез различни агенти за влияние в различните държави-членки по чувствителните теми за всяка една от държавите се опитват да променят обществените нагласи в полза на наратива, който Кремъл иска да наложи, особено по отношение на войната в Украйна, но и директно срещу европейските политики, които се представят за чужди на страните-членки, на народите в ЕС, че някой нещо отвън диктува срещу независимостта и суверенитета на държавите. Само в последната година – 2023г., за България се отбелязват над 8000 сайта и блога на български език, които са били разгледани и от тях към 400 000 антиевропейски публикации са били идентифицирани в последните изследвания по отношение на пропагандата и дезинформация.“

Цялото интервю с евродепутата от ГЕРБ и ЕНП Андрей Ковачев за важните европейски теми в последните дни от работата на Европейския парламент, и за предстоящите избори, можете да чуете на звуковия файл.