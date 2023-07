„Няма никаква причина да се отлага повече решението. Европейският съюз и Шенгенското пространство ще бъдат по-сигурни с България и Румъния, ние вече допринасяме за по-голямата сигурност на съюза чрез участието ни в Шенгенската информационна система и захранването на тази система с базите данни, които се събират в България от нашите компетентни органи.“ Това коментира евродепутатът от ГЕРБ и ЕНП Андрей Ковачев по повод приетата днес от Европарламента с огромно мнозинство резолюция с нов призив България и Румъния да бъдат приети в Шенген до края на годината. Това е поредният път, в който евродепутатите излизат с подобно решение и подчертават, че двете страни са изпълнили изискванията да станат част от Шенген.

„Този път е още по-конкретна тази резолюция на Европейския парламент, с искане към председателя на Комисията да осигури мнозинството или по-точно единодушието в съвета и също така да се изчислят точно загубите, които търпят българските и румънските граждани, както и българските и румънските фирми за тези задръствания, които се случват по границите, споменахте и дългото време, което чакат, да не говорим и за отражението върху околната среда ако искате, поради това, че по-дълго време седят камионите, и товарите и пътниците на граничните пунктове. Това всичко с призив, дори много от румънските колеги искаха да се запише и възможността Европейската комисия да се включи към исканията на Румъния например в съда в Люксембург на Европейския съюз за осъждане на поведението на Австрия, защото знаете, че Австрия блокира България и Румъния, а Нидерландия блокира все още само България. Другото, което аз казах в моето изказване – че този лицемерен аргумент, който досега използваше Нидерландия за Механизма за сътрудничество и проверка, и той вече отпада, след като комисията преди една седмица каза, че няма да има повече този механизъм, не съществува вече за България и за Румъния, и призовах служебното правителство, което е до изборите в Нидерландия да не отлага приемането или по-точно отлагането на блокадата за България. Не може всеки път да чакаме някакви избори, винаги имаме избори, защото Европейският съюз е съставен от демократични държави и във всяка държава има или местни избори, или парламентарни избори, или извънредни парламентарни избори. Австрийският канцлер миналата година каза, че очаква избори в Долна Австрия, и затова не можел преди изборите да вземе това решение, въпреки всичко загуби изборите, защото това няма никаква връзка с поведението на гласоподавателите в тази провинция на Австрия. Както и съм убеден, че няма никаква връзка с предсрочните парламентарни избори в Нидерландия и не трябва да бъде обвързвано по никакъв начин с избори в някоя страна-членка.

Всички изказващи се настояваха това приемане на България и Румъния да се случи тази година, на последния Съвет, който е към края на годината, това да се случи. Ако са ноември изборите в Нидерландия, Съветът е след това, може и да нямат отражение тези избори, но няма нужда според мен да се чакат и тези избори, няма никакъв аргумент, и последния аргумент, който имаха по отношение на Механизма за сътрудничество и проверка и той отпадна.“, каза още Андрей Ковачев.

Той подчерта, че е огромен плюс за България, че има редовно правителство, както и че бившият еврокомисар Мария Габриел е вицепремиер и външен министър.

„Огромен плюс е, че има редовно правителство, досега имаше неяснота, имаше липса на предвидимост, имаше липса на доверие между министрите, защото все пак съответните редовни министри трябва да изградят добри взаимоотношения и на личностно ниво със своите колеги – другите министри на вътрешните работи, на правосъдието, да знаят с кого имат работа, да се познават, да има този човек по-дълга перспектива, а не да чака следващите избори след няколко месеца, това е важно и е добра стъпка от страна на България, че имаме редовно правителство и това правителство може да повиши и доверието в нашата страна. Мария Габриел е изключително добре приета, позната, работили са дълги години колегите с нея – както в Европейската комисия, Европейския съвет и тя влезе с летящ старт в своята нова работа като министър на външните работи и вицепремиер, и със сигурност тя ще допринесе и за по-бързото отпадане и на последните пречки в Нидерландия и в Австрия, за което работим и всички ние също в европейския парламент, с последната резолюция, която днес беше приета с огромно мнозинство“, посочи Андрей Ковачев.

Цялото интервю с Андрей Ковачев пред водещата Надежда Василева можете да чуете на звуковия файл.