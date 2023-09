Като много добър знак за страната ни определи евродепутатът от ГЕРБ Андрей Ковачев посланието на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. В годишната си реч за състоянието на съюза в Европейския парламент в Страсбург тя посочи, че България и Румъния са част от шенгенското пространство, призова двете страни да бъдат пуснати в него без повече забавяне и им благодари, че са показали най-добри практики по отношение на миграцията.

„Това е много добър знак за нас, защото обезоръжава и двамата премиери – и служебния премиер на Нидерландия Рюте, и канцлера на Австрия, които използваха този аргумент, че България и Румъния имат проблем с миграцията, с даването на убежище или с нещо, свързано със законодателството по Шенген. С речта си на днешния ден в Страсбург тя каза точно обратното – че България и Румъния се справят чудесно, благодари и на двете страни и каза, че повече не могат да използват този аргумент да спиране на България и Румъния. Разбира се, че те могат да ползват тази тема за вътрешнополитическа употреба, но това е много несправедливо и абсолютно несвързано с постигнатото от България и Румъния. Много се надявам, че до края на годината ще имаме положително развитие по тази тема също, но ние сме си напатили по тази тема вече над 11 години чакане, над 11 години надежди, че в края на лятото или до някоя друга година ще се случи, така че аз не бих искал да давам категорични оценки и предположения“, коментира Андрей Ковачев.

По повод одобрението на кандидатурата на Илияна Иванова от Европарламента с голямо мнозинство вчера, Ковачев посочи:

„Можем само да бъдем горди, че г-жа Иванова спечели уважението на всички политически групи в ЕП. Аз не си спомням някой еврокомисар да е одобрен с такова огромно мнозинство от 522 гласа. Нейното представяне беше оценено като блестящо“, каза още Андрей Ковачев.

