„Това е и нашата позиция – че Шенген ще бъде по-силен с България и Румъния, винаги сме го отстоявали и сме го доказвали с нашето успешно участие в Шангенската информационна система, с опазването на външните граници, с огромния финансов и човешки ресурс, който нашите министерства и нашите служби харчат в опазването на общата външна граница. Сега вътрешнополитическите проблеми в Австрия и Нидерландия по съставянето на новото правителство са теми в техния вътрешен политически дебат, и те не би трябвало да бъдат използвани за спирането на България и Румъния по пътя на Шенгенското пространство. Вчера и днес е имало дебат в Съвета по вътрешни работи, без гласуване, остава на 11-ти и Съвета по външни работи, остава след това и големия съвет. Дали ще има до края на годината и извънреден съвет, зависи от желанието на страните-членки и на Испанското председателство да има гласуване за приемането на България и Румъния. Има все още вероятност. Мои колеги имаха протест, организиран във Виена, сега други мои колеги пътуват за Нидерландия, където ще се опитат да убедят и нидерландското правителство – служебното правителство на Рюте преди съставянето на ново правителство, че няма никаква опасност за сигурността след окончателното влизане на България и Румъния в Шенген. Имаше и положителен доклад на самите нидерландски експерти по отношение на върховенството на закона за България, така че няма никакви пречки, които да са свързани с нещо, което България и Румъния не са изпълнили. Има, разбира се, вътрешнополитическия дебат във всяка от тези две страни – Австрия и Нидерландия.“

Така евродепутатът от ГЕРБ и ЕНП коментира в ефира на bTV Radio думите на испанския вътрешен министър, че Европа ще е по-силна с напълно интегрирани в Шенген България и Румъния, и вероятността приемането на двете страни да се случи до края на Испанското председателство. На заседание на Съвета по правосъдие и вътрешни работи в Брюксел днес отново беше обсъдена готовността на България и Румъния за влизане в Шенген, но без гласуване. Вчера евродепутати от двете страни протестираха във Виена срещу австрийското вето. Еврокомисарят за вътрешните работи Илва Йохансон каза преди заседанието на Съвета, че не се отказва от целта си България и Румъния да бъдат приети още преди края на годината.

Цялото интервю с евродепутата Андрей Ковачев можете да чуете на звуковия файл.