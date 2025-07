“Около половината и нагоре от автомобилите, които се внасят в страната са с манипулиран километраж и може би за изненада на много от слушателите по-голямата част от тези манипулирани километражи са внесени така от чужбина, не са пипани в България” Това каза в ефира на bTV Radio евродепутата от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков. “Това не е български патент, не е измислено у нас и противно на всеобщото схващане е общоевропейски проблем. И аз съм горд, че решението му дойде от България. Поисках милион и двеста и петдесет хиляди евро, с които започна работата по тази платформа, тогава й дадохме българско име - казва се “Орел”, а от края на април е част от законодателна инициатива на ЕК, с която всяка кола, която минава годишен технически преглед ще й се записва километража.”, допълни той.

Цялото интервю с Андрей Новаков може да чуете в прикачения звуков файл.