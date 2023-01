Шансът да бъде съставен кабинет с третия мандат не е голям, коментира в интервю за bTV Radio социологът Андрей Райчев: „Шанс има, но не е голям. 10 на сто го слагам – хайде така да го кажа“.

По отношение на задочно разменените реплики между ГЕРБ и Демократична България и думите на Христо Иванов, че ГЕРБ и Продължаваме промяната трябва да се договорят по някакъв начин, за да се излезе от кризата, според Андрей Райчев договарянето между партиите няма да е никак лесно.

„Не е никак лесно, защото Продължаваме промяната изглежда схващат своя интерес като избори. Те изглежда мислят, че с едни или два избора подред ще успеят да наклонят везната в своята посока и това ги прави несговорчиви. Просто не ми се вярва, да ви кажа. Президентът със всички сили се старае да избегне още едни избори. Със всички сили се стреми да стане някакво чудо, така че да се образува мнозинство и със всички сили се старае да ги тласка в тази посока, но като гледам, няма такава възможност. Продължаваме промяната няма да се съгласят, а за Христо Иванов е много съществено да бъде в добри отношения с тях, заради местните избори, където за него е страшно важно, заради София. Най-голямата победа, която Христо Иванов може да си представи реалистично, без мечтателство. Съвсем реален е шансът те да спечелят местните избори в София, ако не се разединят, ако излязат с единна кандидатура шансът им е съвсем реален.“, посочи още Андрей Райчев.

„Никой не иска да прави нещо, което ще изглежда много зле в очите на собствения му електорат. Това е тайната на ситуацията. Не, че толкова партиите искат да отидат на избори, колкото че нямат друг изход, не им се прави компромис, защото ще им струва много скъпо. Това е същността на въпроса“, смята социологът.Той е категоричен, че при следващи избори патовата ситуация ще се влоши.

Цялото интервю с Андрей Райчев пред водещата Надежда Василева можете да чуете на звуковия файл.