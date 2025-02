„Винаги сме смятали, че контролът е много важен, особено когато се прави на случаен принцип, и все пак има едно притеснение, че всеки може да бъде проверен и поне за кратко да затегне колана на своите мерки, защото ние от години се борим не само за ефикасен контрол, но и за такъв, който дава резултат, който не е само голи цифри, а е конкретика. Защото специално практиката на сдружението е, че до момента няма никой, глобен с толкова, че да се стресне. Глобите са прекалено малки и прекалено неефикасни. Ние не спираме 3 години през вас, медиите, да питаме кое стряска българските институции, да не могат да се отчитат и да кажат каква работа са свършили по модела на друга държавна институция, каквато е да кажем Пътна полиция, или всеки един орган на МВР, или НАП, която непрекъснато ни залива с данни за проверките и колко са ефикасни те за бюджета. Притеснява ни, че контролът в този му вид е доста неефективен.“ Това каза в интервю за bTV Radio д-р Андрей Велчев, председател на Сдружение „За достъпна и качествена храна“, по повод проверките, които започнаха в хранителните магазини за нарушения и нелоялни търговски практики.

По отношение на ефекта от бойкота на големите търговски вериги, Велчев посочи:

„Нашата най-голяма победа е това, че вече българският потребител, тоест всеки един гражданин, тъй като всеки един от нас, от самото си раждане до края на живота си е потребител, получи правото да се чуе като глас, който крещи, че не може да издържа повече така и това, което според нас е най-важно – да се разбере, че ние очакваме конкретни мерки от политиците, без да искаме това да означава извиване на ръцете на някой от веригата – дали ще е малкият, големият, средният производител, дали ще е веригата. Просто искаме да се разбере, че българският потребител, българският гражданин иска да се овладеят цените, иска по-ниски цени час по-скоро. Защото откакто всеки един българин е част от ЕС, свободно може да пътува и виждаме, че свободно може да сравнява колко струва една и съща стока тук в българска верига и в чужбина във всеки един европейски или неевропейски град.“

